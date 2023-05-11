Огненный букет: Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24

Минобороны РФ показало кадры боевой работы артиллерийских расчетов пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц Д-30.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ. В составе батареи есть военнослужащие, в том числе призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

Пушки круглосуточно наносят точные удары по позициям противника. На одном из направлений в зоне СВО «Гиацинты» уничтожили десятки опорных, укрепленных, замаскированных пунктов, транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника, боеприпасы, продовольствие и амуниция, узлы связи и командные пункты. Пушку здесь ласково называют милой девочкой: она еще ни разу не подводила.

Разведка с помощью беспилотника зафиксировала: в тылу передвигается бронетехника противника. Точные координаты передают нашим артиллеристам. Они тут же бегут к орудию и заряжают «Гиацинт-Б».

Огненный букет «Гиацинта-Б» освещает округу рыжей вспышкой. Грохотом разносится на ближайшие деревни. Пушка стреляет на расстояние до 20 км, ей по плечу любая техника противника. До противника не больше пяти километров. Оглушающий выстрел: ударная волна настолько сильная, что земля содрогается на десятки метров. С двух выстрелов артиллеристы поражают цель, вражеская бронетехника больше не в строю.

Также Минобороны РФ показало кадры боевой работы гаубиц Д-30 и зенитных подразделений. В лесном массиве десантники с помощью беспилотников обнаружили взводные опорные пункты украинских националистов. Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно передали артиллеристам ВДВ для их уничтожения.

Точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту в опорных пунктах ВСУ. Параллельно расчеты зенитных орудий уничтожали противника на линии боевого соприкосновения.

После завершения боевой работы, артиллеристы оперативно сменили огневую позицию и замаскировали гаубицы.

Тема:
Спецоперация
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