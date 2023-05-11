Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46

Турецкий политик призвал граждан голосовать за его партию на парламентских выборах. Но почему он решил сдаться в борьбе за президентское кресло?

Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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Тема:
Выборы президента Турции 2023

Лидер партии Memleket Мухаррем Индже заявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов нового президента Турции. Таким образом, в предвыборной гонке осталось лишь три конкурента, сообщает РИА Новости.

Индже уточнил, что причиной такого решения послужили обвинения в его адрес. Он предпочел снять свою кандидатуру, чтобы ни у кого не было повода упрекать его.

Турецкий политик в заключение своего обращения призвал граждан голосовать за его партию на парламентских выборах. Он отметил необходимость ее присутствия в законодательном органе.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Также за президентское кресло борются Кемаль Кылычдароглу — член оппозиционной партии «Народный альянс» и Синан Оган — экс-участник Великого нацсобрания страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Турции Эрдоган обвинил своего оппонента в нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры

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