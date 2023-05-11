Эрдоган отреагировал на решение Индже выбыть из президентской гонки: «Я опечален»

Глава Турции не совсем понимает, что произошло с кандидатом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опечален решением лидера Партии отечества Мухаррема Индже снять свою кандидатуру с президентской гонки. Об этом сообщает ТАСС.

«Один из кандидатов снял свою кандидатуру. Невозможно понять, почему он это сделал. Что случилось, что он снял свою кандидатуру? Честно говоря, я опечален», — сказал Эрдоган.

Мухаррем Индже заявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов нового президента Турции. Индже уточнил, что причиной такого решения послужили обвинения в его адрес. Он предпочел снять свою кандидатуру, чтобы ни у кого не было повода упрекать его.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Также за президентское кресло борются Кемаль Кылычдароглу — член оппозиционной партии «Народный альянс» и Синан Оган — экс-участник Великого нацсобрания страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры.