Минобороны: обстановка в зоне спецоперации находится под контролем

В ряде Telegram-каналов накануне появились сообщения об украинском контрнаступлении и «прорывах обороны».

Минобороны России опровергло сообщения о якобы начавшемся украинском контрнаступлении и «прорывах обороны» на разных участках линии боевого соприкосновения. Подобные заявления накануне появились в ряде Telegram-каналов, но в ведомстве подчеркнули — ни одно не соответствует действительности и никаких успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации не зафиксировано.

«На Купянском направлении активные действия не ведутся. В течение дня „Западной“ группировкой войск пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника… На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск», — сказано в заявлении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что штурмовые отряды ВС РФ продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. Группировки войск отвоевывают границы Авдеевки и Марьинки, а в направлении Малоильиновки российские бойцы на земле и в воздухе отражают атаку ВСУ.

«На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — заключили в Минобороны.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин, главы освобожденных от националистов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ по результатам референдумов.

Ранее 5-tv.ru разбирался, почему поставляющие Украине вооружения США настаивают на мирных переговорах с Россией.