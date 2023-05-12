Минобороны: обстановка в зоне спецоперации находится под контролем
Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне СВО
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
В ряде Telegram-каналов накануне появились сообщения об украинском контрнаступлении и «прорывах обороны».
Минобороны России опровергло сообщения о якобы начавшемся украинском контрнаступлении и «прорывах обороны» на разных участках линии боевого соприкосновения. Подобные заявления накануне появились в ряде Telegram-каналов, но в ведомстве подчеркнули — ни одно не соответствует действительности и никаких успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации не зафиксировано.
«На Купянском направлении активные действия не ведутся. В течение дня „Западной“ группировкой войск пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника… На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск», — сказано в заявлении Минобороны.
В ведомстве также отметили, что штурмовые отряды ВС РФ продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. Группировки войск отвоевывают границы Авдеевки и Марьинки, а в направлении Малоильиновки российские бойцы на земле и в воздухе отражают атаку ВСУ.
«На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем», — заключили в Минобороны.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.
Президент РФ Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин, главы освобожденных от националистов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ по результатам референдумов.
Ранее 5-tv.ru разбирался, почему поставляющие Украине вооружения США настаивают на мирных переговорах с Россией.
- 12 мая
- «Точность — 97%»: как разведчики бросают гранаты с дронов прямо в люк бронетехники
- 11 мая
- Обнаружить и передать: чем РФ ответит на дальнобойные ракеты, поставляемые Киеву
- 11 мая
- Польша передала Киеву 14 истребителей МиГ-29
- 11 мая
- В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом ЗРК Patriot «Кинжале»
- 11 мая
- «Не доезжает»: как ВС РФ уничтожают западную технику на стадии транспортировки
- 11 мая
- Стали известны главные задачи Фонда поддержки участников СВО
- 11 мая
- Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву
- 11 мая
- Попытка переиграть? Почему Украину пытаются принудить к переговорам с Россией
- 11 мая
- Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска
- 11 мая
- Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Читайте также
87%
-0.81 82.89
-1.26
Нашли ошибку?