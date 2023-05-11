Попытка переиграть? Почему Украину пытаются принудить к переговорам с Россией

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 77

Политолог Мезюхо: Запад в ходе переговоров надеется переиграть Россию

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; ВКонтакте /ivanmezyukho; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киев пытаются «усадить» за стол переговоров с Москвой «на условиях России». И сделать это пытаются США. В чем подвох?

В будущем Запад действительно может быть заинтересован в том, чтобы принудить Украину к переговорам с Россией. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Иван Мезюхо, комментируя недавнее заявление Алексея Данилова.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Киев пытаются усадить за стол переговоров с Москвой, причем на условиях России. Такое явление имеет место быть, отметил Мезюхо, и у Запада в этом рвении присутствуют личные цели.

«Запад в ходе потенциального переговорного процесса рассчитывает переиграть Российскую Федерацию, победить нашу страну на дипломатическом треке, потому что на поле боя это сделать совершенно невозможно. Это признают аналитики Белого дома, это понимают ведущие военные эксперты Евросоюза», — отметил политолог.

По его мнению, США надеются с помощью переговоров сохранить хоть какие-то рамки административно-территориальных единиц Украины. В дальнейшем это поможет Вашингтону подготовиться к новому этапу военного противостояния с РФ.

«Вряд ли США удастся обхитрить Россию. Украина должна понимать, что она всего-навсего вассалитет (слуга — Прим. ред.) Соединенных Штатов, и ее никто спрашивать ни о чем не будет», — заявил Мезюхо.

Если вассалу прикажут пойти на переговоры, то он пойдет. В противном случае президент Украины получит пулю в лоб, подчеркнул политолог, и переговоры будет вести другой человек.

Ранее 5-tv.ru писал, сможет ли Зеленский сохранить лицо после провала ВСУ. 

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