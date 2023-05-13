В Донецкой области силами РФ нанесен удар по пункту дислокации «Азов»*
Минобороны РФ: армия России нанесла удар по пункту дислокации батальона «Азов»*
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Также было уничтожено четыре единицы автомобильной техники.
В Донецкой области российскими военными был нанесен удар по пункту временной дислокации «Азов»*. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На александро-калиновском оперативном направлении артиллеристами Южной группировки войск нанесен огневой налет по пункту временной дислокации батальона «Азов»*, — говорится в сообщении.
Также известно, что на том же направлении было уничтожено четыре единицы автомобильной техники.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в убежищах азовцев* нашли вещественные доказательства изнасилований.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ.
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