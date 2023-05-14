«Это космос»: чем Бузова удивила поклонников на концерте в Новосибирске

|
Рита Миронова
Рита Миронова 297

Певица Ольга Бузова выступила с концертом в новосибирском ДК Железнодорожников

«Это космос»: чем Бузова удивила поклонников на концерте в Новосибирске

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

В столицу Сибири певица прилетела на частном вертолете из Барнаула.

Певица Ольга Бузова провела концерт в Новосибирском ДК Железнодорожников. На выступление артистка прилетела на вертолете, а образ решила дополнить аксессуаром в виде огромной короны.

В своем личном блоге исполнительница, как обычно, делилась подробностями своего дня. На фотографиях в соцсетях Бузова с цветами позирует у вертолета. А перед самим выступлением артистка фотографировалась уже в короне с камнем, которая удивила поклонников.

В ДК Железнодорожников артистку ждали еще десятки букетов от преданных фанатов. После выступления она поблагодарила всех в соцсетях.

«Спасибо, Новосибирск. Это космос! Спасибо за вашу любовь», — так Бузова подписала кадры с концерта, прикрепив к ним песню «Мои люди всегда со мной».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова прокомментировала участие бывшего в своем шоу.

Тема:
Ольга Бузова
13 мая
Тарасов в Африке? Бузова прокомментировала участие бывшего в своем шоу
11 мая
Бузова подколола Тарасова: твои дети скоро «Мало половин» а капелла петь будут
10 мая
Ольгу Бузову заметили с младенцем на руках после слухов о новом романе
10 мая
Вместо отдыха скандал: на Бузову в Швейцарии напали неизвестные
8 мая
После магического обряда на женское счастье Бузову застали в компании бывшего
7 мая
Блеснула знанием английского: Бузова опозорилась перед новым кавалером на отдыхе
6 мая
Провела магический обряд на Кипре: Ольга Бузова нашла способ выйти замуж
3 мая
«Дважды получала предложение»: Бузова рассказала, за что так сильно любит Рим
2 мая
«Могу себе позволить»: Бузова призналась, что не боится набрать лишний вес
29 апр
«Хочешь детей — потрогай живот»: зачем Бузова преследовала беременную Катину
+16° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
На Украине подсчитали стоимость восстановления тепловой генерации в стране
14:10
Теперь и трансинвалиды: как Запад трансформирует общество в безликую массу
13:50
Семь из семи: ВС РФ успешно отразили атаку украинских танков в ДНР
13:41
«Это космос»: чем Бузова удивила поклонников на концерте в Новосибирске
13:19
Минобороны: в зоне СВО погиб командир Вячеслав Макаров
13:12
Минобороны РФ: в зоне СВО героически погиб полковник Евгений Бровко

Сейчас читают

«Был братом»: Лариса Удовиченко тяжело переживает смерть Сергея Колесникова
«Там такое творилось!» — Роман Архипов рассказал о пьянстве на «Фабрике звезд»
Что-то гусарское, брутальное и соблазнительное: главный секрет костюмов SHAMAN
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп