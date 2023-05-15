Эрдоган сохраняет лидерство в президентских выборах по подсчетам 95% голосов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 98

На пост главы государства претендуют три кандидата.

Эрдоган сохраняет лидерство в президентских выборах по подсчетам 95% голосов

Фото: www.globallookpress.com / Ak Party

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента Турции 2023

Доля голосов, которые получил действующий президент Турции Тайип Эрдоган на выборах главы государства, упала ниже 50%. Это следует из данных ЦИК по результатам вскрытия 95% бюллетеней из урн. При этом он лидирует среди соперников.

Согласно последним данным, Эрдоган набрал 49, 76% голосов. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,49% голосов. Сильно отстает от претендентов на пост главы государства кандидат от альянса АТА Синан Оган, он набрал чуть более 5% голосов.

Выборы в Турции: каковы шансы на победу у кандидатов в президенты

Для победы кандидату нужно перешагнуть барьер в 50% голосов. В противном случае предстоит второй тур выборов, который состоится 28 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов.

Тема:
Выборы президента Турции 2023
14 мая
Выборы в Турции: каковы шансы на победу у кандидатов в президенты
12 мая
Эрдоган призвал оппонента «постыдиться» из-за слов о вмешательстве РФ в выборы
12 мая
«Должно быть стыдно»: Эрдоган ответил на заявления о якобы вмешательстве РФ в выборы
12 мая
«Лжецы»: Песков прокомментировал обвинения РФ в заговорах на выборах в Турции
11 мая
Эрдоган отреагировал на решение Индже выбыть из президентской гонки: «Я опечален»
11 мая
Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры
4 мая
Президент Турции Эрдоган обвинил своего оппонента в нетрадиционной сексуальной ориентации
+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с РФ
0:42
Чадов ответил на слухи о том, что сын от Дитковските живет вместе с ним
0:20
Эрдоган сохраняет лидерство в президентских выборах по подсчетам 95% голосов
0:03
Елена Валюшкина опровергла слухи о тайной свадьбе: «Я свободна, легка»
23:48
Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провальном контрнаступлении
23:34
«Сам романтику загубил»: Корзин о неудавшейся любви на «Фабрике звезд»

Сейчас читают

«Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России
Вечер памяти военкора Татарского прошел в ресторане, где он погиб
«Надоела русофобия»: Стас Барецкий готовит ответ возмутительному Евровидению
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп