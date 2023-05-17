«Друг от друга — никуда»: четыре брата-артиллериста служат в зоне СВО
Один из них подписал контракт как доброволец.
Фото, видео: 5-tv.ru
Четыре родных брата уничтожают огневые позиции ВСУ в зоне специальной военной операции. В одном расчете артиллерийской установки «Гиацинт-Б» состоят три мобилизованных брата-близнеца и старший, который пошел вслед за ними добровольцем.
У братьев разные задачи, но каждый может легко на позиции заменить другого. Ежедневно они демонстрируют четкость и слаженность боевой работы.
«Мы и в детстве друг от друга — никуда. Также и на работе работали всегда вместе, везде все вместе», — сказал наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Весна».
Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Белогоровки — это небольшой поселок на границе ЛНР и ДНР — активно работает артиллерия российской армии, а именно установки «Гвоздика». Их главная задача — уничтожение техники противника и контрбатарейная борьба.
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