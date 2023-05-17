В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Уже совсем скоро она будет доставлена в зону СВО.

В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик»

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Тема:
Спецоперация

В России стартовал серийный выпуск новейшей и мощной авиаракеты под названием «Бронебойщик». Об этом рассказал РИА Новости заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Ракета „Бронебойщик“ принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть», — заявил он.

Также Кочкин добавил, что уже в 2023 году она будет доставлена в зону проведения специальной военной операции (СВО) и применена по назначению.

Ракета «Бронебойщик» предназначена для самолетов Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, которые оснащены пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Мощное оружие должно дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Донбасса, а также защиту мирных жителей. С 2014 года им приходилось жить под пулями и снарядами украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какую технику производят на Обуховском заводе.

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Спецоперация
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