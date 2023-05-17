Противник бежит: десантники ВС РФ разгромили опорный пункт ВСУ
Подразделение армии России после выполнения задачи отошло в безопасный район.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Российские десантники разгромили опорный пункт украинских боевиков.
Его обнаружили в лесу разведчики ВДВ, а потом отправили туда бронегруппу на боевых машинах десанта. Наши военные максимально приблизились к противнику и открыли по нему шквальный огонь.
«У нас спаренная пушка, 30-миллиметровая и 100-миллиметровая. Можем работать с закрытых позиций. Противник бежит, прячется», — сказал командир боевой машины десанты с позывным «Пернатый».
В результате противник в опорных пунктах был уничтожен. После выполнения боевой задачи бронегруппа отошла в безопасный район.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российский истребитель МиГ-31К пуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве.
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