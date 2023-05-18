Такого не было 100 лет: как наводнения ударили по Италии

Стихия, вероятно, вскоре ударит и по Венеции.

Стихия полноценно ударила по Италии — в стране даже пришлось отменить этап «Формулы-1».

И это к лучшему — вполне возможно, что в стране скоро не останется дорог. Часть из них уничтожены оползнями, как, например, вот эта в комунне Сарсина, региона Эмилия — Романья.

На севере страны введен режим чрезвычайной ситуации, к наводнению готовятся и в Венеции. Счет эвакуированных идет на десятки тысяч. Корреспондент Снежана Назаренко — о стихийном бедствии на Аппенинах.

Север Италии полностью ушел под воду. Местные жители региона Эмилия-Романья добираются до своих домов вплавь. Груженные вещами, они спасают себя и детей.

В начале недели на страну обрушились проливные дожди. Уже выпала двухмесячная норма осадков. На итальянском севере из берегов вышли все 14 рек.

В результате затоплены более 20-ти городов. Число погибших и пропавших без вести растет с каждым часом. Этот кадр сняли с дрона. Внутри машины — заблокированный итальянец.

Помощь чрезвычайных служб сейчас требуется слишком многим. Эвакуированы уже 13 тысяч человек. Сотни, спасаясь от наводнения, ночуют на крышах домов. Добраться до пострадавших можно только на вертолетах.

Главные трассы региона заблокированы. Стихия спровоцировала оползни на дорогах. Здесь вода сошла только час назад. Рыба до сих пор валяется на асфальте.

Закрыты все школы и детские сады от Римини до Болоньи. Во многих районах — проблемы с питьевой водой, 50 тысяч жителей остались без электричества.

Затоплено метро, прервано железнодорожное сообщение. Туристический город Равенна на северо-востоке Италии тоже ушел под воду.

Затоплены пляжи. Власти призывают жителей отнестись к ситуации максимально серьезно.

«Будьте благоразумны, не проявляйте любопытства, чтобы бедствие не превратилось в трагедию», — сказал мэр Энцо Латтука.

Таких сильных дождей в стране не было почти сто лет. Гран-при «Формулы-1», которое должно было состояться в Имоле, отменили.

Трасса выглядит сейчас вот так: по ней может проехать разве что внедорожник. Обычные же машины попросту тонут.

«Наше решение является правильным для местных жителей и всей семьи „Формулы-1“, так как мы должны обеспечить безопасность и не создавать дополнительную нагрузку для правительства, которое принимает меры, чтобы справиться с этой ужасной ситуацией», — сказал президент «Формулы-1» Стефано Доменикали.

В десятках областей на севере Италии действует «красный» уровень опасности. Правительство ввело в регионе режим чрезвычайной ситуации.

К наводнению сейчас готовятся и в Венеции. Власти уже привели в действие мобильный барьер. Прогноз синоптиков неутешительный: сильные ливни с ветром не прекратятся в ближайшие дни.