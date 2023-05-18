До полного освобождения города остаются считанные шаги.

Вооруженный силы РФ практически освободили Артемовск, под их контролем находится уже 99% города. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Авторы материала считают, что российская сторона уже скоро сможет взять город полностью. По их данным, украинские нацисты сумели сохранить свои позиции лишь на одной улице в самой западной части Артемовска. Уточняется, что речь идет лишь о 20 зданиях. По оценкам немецких журналистов, это всего 1% города.

В статье также уточняется, что планы украинских нацистов изменись. По словам авторов, ВСУ сейчас не стремятся удержать город под своим контролем. Киев лишь пытается задержать российскую армию на ее пути продвижения.

Бои за освобождение Артемовска продолжаются несколько месяцев. ВС РФ планомерно вдавливают позиции украинских боевиков из города. До последнего момента ВСУ пытались удерживать город, так как он является важным транспортным узлом киевского режима в Донбассе. Однако российская артиллерия отрезала противника от поставок и перекрала пути отхода из города по всем дорогам.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Артемовске была ликвидирована снайпер из Польши, издевавшаяся над мирными жителями.