Настоящий пират: Джонни Деппа раскритиковали за «гниющие» зубы
Поклонники раскритиковали Джонни Деппа за неопрятный вид зубов
Фото: www.globallookpress.com / DGP
Звезда «Пиратов Карибского моря» оказался в центре внимания в Каннах не только из-за нового фильма, но и по причине жуткой детали во внешнем виде.
Голливудский актер Джонни Депп стал объектом обсуждения на Каннском фестивале из-за пары-тройки «гниющих зубов». Об этом пишет Page Six.
На кадрах с мероприятия, в церемонии открытия которого принимал участие артист, виден темный налет на нескольких его зубах. Неизвестно, чем именно это вызвано и как давно звезда «Пиратов Карибского моря» посещал стоматолога, но интернет-пользователи жестко раскритиковали фотографии улыбающегося кумира.
«Зубы Джонни Деппа буквально гниют»;
«Почему я должен видеть фотографии зубов Джонни Деппа крупным планом против моей воли», — высказались недовольные комментаторы.
На кинофестивале публике, помимо прочего, представили фильм «Жанна Дюбарри» с Деппом в главной роли. Это первая за последние три года работа актера после скандального развода с Эмбер Херд.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Деппа удостоили продолжительных оваций в Каннах.
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