Настоящий пират: Джонни Деппа раскритиковали за «гниющие» зубы

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Рита Миронова
Рита Миронова 47

Поклонники раскритиковали Джонни Деппа за неопрятный вид зубов

Настоящий пират: Джонни Деппа раскритиковали за «гниющие» зубы

Фото: www.globallookpress.com / DGP

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Звезда «Пиратов Карибского моря» оказался в центре внимания в Каннах не только из-за нового фильма, но и по причине жуткой детали во внешнем виде.

Голливудский актер Джонни Депп стал объектом обсуждения на Каннском фестивале из-за пары-тройки «гниющих зубов». Об этом пишет Page Six.

На кадрах с мероприятия, в церемонии открытия которого принимал участие артист, виден темный налет на нескольких его зубах. Неизвестно, чем именно это вызвано и как давно звезда «Пиратов Карибского моря» посещал стоматолога, но интернет-пользователи жестко раскритиковали фотографии улыбающегося кумира.

«Зубы Джонни Деппа буквально гниют»;

«Почему я должен видеть фотографии зубов Джонни Деппа крупным планом против моей воли», — высказались недовольные комментаторы.

На кинофестивале публике, помимо прочего, представили фильм «Жанна Дюбарри» с Деппом в главной роли. Это первая за последние три года работа актера после скандального развода с Эмбер Херд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Деппа удостоили продолжительных оваций в Каннах.

Настоящий пират: Джонни Деппа раскритиковали за «гниющие» зубы

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Фото: www.globallookpress.com / DGP

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Фото: www.globallookpress.com / DGP; PLANET PHOTOS

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Фото: www.globallookpress.com / DGP

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
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