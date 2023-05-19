«Падение ключевого звена»: битва за Артемовск схожа со Сталинградской

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 47

Военный историк Кнутов: Сражения в Артемовске схожи со Сталинградской и Курской битвами

Фото, видео: © РИА Новости; Личный архив Юрия Кнутова; Reuters / ADAM TACTIC GROUP; State Border Guard Service of Ukraine; Ruptly; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Несмотря на все усилия украинских боевиков и их колоссальные потери, ВС РФ продолжает продвигаться вперед.

В последнее время новости о скором взятии Артемовска (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) и контрнаступлении украинской армии часто появляются на повестке. Некоторые эксперты предполагают, что идея ВС РФ — втянуть украинских боевиков в тяжелое, но стратегически бессмысленное наступление.

Так называемое бахмутское сражение даже стали сравнивать с замыслом Верденского сражения Первой мировой. В обоих случаях силы противника несли колоссальные потери. Действительно ли между двумя событиями можно провести параллель? На этот вопрос ответил военный историк Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, битва под Верденом была очень серьезной и кровопролитной. В ходе нее французская и немецкая армия потеряли огромное количество ресурсов и живой силы. При этом потери французов оказались более значимыми, однако русская армия спасла их от разгрома. Тот исторический эпизод мало сравним с тем, что происходит сейчас в Артемовске.

«Если мы говорим об Артемовске, то я бы даже здесь, может быть, больше сравнил в определенной степени это либо со Сталинградом, либо с Курском. Хотя, какая-то параллель, конечно, с Верденом есть. В том смысле, что были в тот период значительные силы немцев вытянуты на западный фронт именно. Исходя их этого, у русской армии появилась возможность в других участках активизировать свою деятельность», — объяснил эксперт.

По словам историка, на данный момент украинские тыловые резервы вытягиваются под Артемовск, а российские войска постепенно их «перемалывают», нанося существенный урон противнику. Если думать о значении города, то он входит в агломерацию донбасского кольца и является ключевым звеном группы регионов, которые пока находятся под контролем ВСУ. В этой группировки насчитывается не менее 80 тысяч человек.

«Падение Артемовска, это падение ключевого звена. <…> Если мы говорим о Верденском сражении, тот тут, конечно, я бы сказал, что речь шла о том, чтобы пробить оборону и соответственно плюсом выйти, непосредственно дальше выдвинуться уже на территорию Франции, поэтому я считаю, что здесь некоторая параллель не совсем уместна», — сказал Кнутов.

Единственное совпадение, которое можно было бы найти, это вытягивание войск противника и его перемалывание. При этом происходящее в Артемовске похоже на события в Сталинграде, где русская армия держала оборону и фактически вытянула значительные немецкие силы на себя, после чего окружила противника и уничтожила. Также бахмутские бои схожи с Курской битвой, когда русские войска создали многоэшелонированную оборону и вытянули на себя врагов, чтобы ликвидировать их.

«Артемовск во многом все-таки уникальное место с точки зрения ведения боевых действий. В том, что с одной стороны мы действительно вытягиваем противника, но другой стороны мы наступаем, мы не обороняемся. И в этом принципиальная разница», — сказал эксперт.

Помимо этого военный историк отметил, что несмотря на все попытки ВСУ закрепить позиции и противостоять российским бойцам, в городе все равно идет успешное продвижение ВС РФ. Вероятность скорого освобождения города очень большая, поэтому прямые параллели проводить не стоит из-за исключительности события.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем боевики ВСУ взрывали жилые дома при бегстве из Артемовска.

Тема:
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