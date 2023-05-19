Прилепил рассказал о самочувствии после третьей операции: «Жив, полон надежд»

Захар Прилепин вышел на связь и рассказал о самочувствии после третьей операции
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Состояние писателя — стабильное. Пока по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии.
Захар Прилепин вышел на связь после перенесенной третьей по счету операции. Писатель поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает, а также рассказал о своем самочувствии.
«Прошла еще одна пятичасовая операция. Врачи молодцы. Не знаю, что там будет завтра, но сегодня — жив, полон надежд, целую всю родню. <…> Спасибо нашим профи из медицины», — говорится в сообщении на официальном Telegram-канале общественного деятеля.
Прилепину провели операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Пресс-секретарь писателя отмечала, что его состояние стабильное.
Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления
Покушение на Захара Прилепина было совершено утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Там подорвали его машину. Публицист остался в живых, но получил многочисленные серьезные травмы. Его друг и соратник, находившийся с ним в авто, скончался.
Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. Правоохранителям удалось задержать предполагаемого организатора преступления. Мужчина признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что в главном управлении разведки Украины признали, что за терактами в отношении некоторых медийных лиц в России стоит киевский режим.
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