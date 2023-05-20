В Китае заявили о подготовке Запада к переговорам из-за утраты веры в успех ВСУ
Global Times: Запад готовится к будущим переговорам по конфликту на Украине, осознав, что ВСУ не добьются успеха
Фото: Paul Zinken / dpa / ТАСС
Несмотря на непрекращающуюся военную и финансовую помощь Незалежной, европейские политики все же не хотят, чтобы бюджет их стран «утек в бездонную пропасть».
Западные страны готовятся и нацелены на скорые переговоры с Россией по вопросу украинского конфликта, поскольку поняли — Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добьются победы на поле боя. Такое мнение выразил китайский обозреватель газеты Global Times.
Он указал, что сейчас ведется противостояние на истощение, которое в конечном счете закончится за столом переговоров.
«Все больше западных аналитиков считают, что украинским военным сложно кардинально изменить ситуацию на поле боя. ‹...› Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя контрнаступление», — сказано в материале.
Автор статьи также указал, что в экономическом плане больше всего пострадала Европа. И хоть европейские лидеры не могут заявлять об этом громко, но надеются, что конфликт вскоре будет урегулирован, поскольку не хотят, «чтобы их национальные бюджеты утекли в бездонную пропасть».
Власти Москвы неоднократно указывали на то, что готовы пойти сесть за стол с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на законодательном уровне на невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. Киев же стоит на своих условиях, одно из которых — возвращение страны к границам 1991 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем президент Украины Владимир Зеленский улетел в Саудовскую Аравию.
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