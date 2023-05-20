Больше никому не нужны: Александр Пашутин об исках иноагентов

Актер уверен, что уехавшие из России артисты никому не нужны на Западе.

Народный артист РФ Александр Пашутин недоволен тем, что иноагенты позволяют себе «танцевать на костях», сочиняя «песенки и стишки о павших в СВО солдатах». Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Актер воспринимает такие действия уехавших из России артистов, как личное оскорбление, ведь его отец Сергей Иванович Пашутин воевал и вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом. А сам Пашутин окончил Суворовское военное училище в Воронеже и даже думал стать военным.

Артист уверен, что звезды, признанные в России иноагентами, обратились в суды с требованием снять с них статус не потому что «мозги встали на место», а потому что их таланты на Западе никому не нужны. Дело все в том, что у них кончились деньги, поэтому появилась нобходимость вернуться к работе.

«А где зарабатывать? В России! Больше их никто не знает. Россия — огромная страна на двух континентах. А они думали, что будут бренчать на гитарке, петь всякую ерунду и дрянь против России и получать за это деньги на Западе. Не тут-то было!» — подчеркивает Александр Пашутин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что события, происходящие на Украине, напомнили Пашутину период Второй мировой войны.