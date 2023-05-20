Больше никому не нужны: Александр Пашутин об исках иноагентов

Александр Пашутин объяснил, почему иноагенты подали иски в суд с требованием снять этот статус
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Актер уверен, что уехавшие из России артисты никому не нужны на Западе.
Народный артист РФ Александр Пашутин недоволен тем, что иноагенты позволяют себе «танцевать на костях», сочиняя «песенки и стишки о павших в СВО солдатах». Об этом он рассказал изданию aif.ru.
Актер воспринимает такие действия уехавших из России артистов, как личное оскорбление, ведь его отец Сергей Иванович Пашутин воевал и вернулся с Великой Отечественной войны инвалидом. А сам Пашутин окончил Суворовское военное училище в Воронеже и даже думал стать военным.
Артист уверен, что звезды, признанные в России иноагентами, обратились в суды с требованием снять с них статус не потому что «мозги встали на место», а потому что их таланты на Западе никому не нужны. Дело все в том, что у них кончились деньги, поэтому появилась нобходимость вернуться к работе.
«А где зарабатывать? В России! Больше их никто не знает. Россия — огромная страна на двух континентах. А они думали, что будут бренчать на гитарке, петь всякую ерунду и дрянь против России и получать за это деньги на Западе. Не тут-то было!» — подчеркивает Александр Пашутин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что события, происходящие на Украине, напомнили Пашутину период Второй мировой войны.
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