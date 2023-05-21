Прямо в самолете: раскрыты обстоятельства смерти Петра Кучеренко

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Полина Долгова
Полина Долгова 666 0

Петру Кучеренко стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в РФ

Прямо в самолете: раскрыты обстоятельства смерти Петра Кучеренко

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Замминистра науки и высшего образования приходился мужем певице Диане Гурцкая.

Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко скончался в возрасте 46 лет. Согласно имеющимся данным, трагедия произошла, когда мужчина возвращался из командировки на Кубу. Самолет с чиновником экстренно приземлился в Минеральных Водах, однако врачи не смогли спасти жизнь пациента. Трагическое известие появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Кучеренко являлся мужем певицы Дианы Гурцкая. В браке они воспитывали сына — Константина.

Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городке Дудинке Таймырского автономного округа, который сейчас входит в состав Красноярского края. В начале 2000-х политик познакомился с Дианой Гурцкая. Артистке требовался юрист, и ей посоветовали обратиться к Петру. Сначала их отношения носили исключительно деловой характер, но позже мужчина смог добиться расположения возлюбленной.

Два года назад Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. Вместе с женой он создал Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».

Ранее 5-tv.ru писал, что замминистра науки и высшего образования Кучеренко умер на 47-м году жизни.

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