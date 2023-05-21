Прямо в самолете: раскрыты обстоятельства смерти Петра Кучеренко

Петру Кучеренко стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в РФ
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Замминистра науки и высшего образования приходился мужем певице Диане Гурцкая.
Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко скончался в возрасте 46 лет. Согласно имеющимся данным, трагедия произошла, когда мужчина возвращался из командировки на Кубу. Самолет с чиновником экстренно приземлился в Минеральных Водах, однако врачи не смогли спасти жизнь пациента. Трагическое известие появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
Кучеренко являлся мужем певицы Дианы Гурцкая. В браке они воспитывали сына — Константина.
Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городке Дудинке Таймырского автономного округа, который сейчас входит в состав Красноярского края. В начале 2000-х политик познакомился с Дианой Гурцкая. Артистке требовался юрист, и ей посоветовали обратиться к Петру. Сначала их отношения носили исключительно деловой характер, но позже мужчина смог добиться расположения возлюбленной.
Два года назад Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. Вместе с женой он создал Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».
Ранее 5-tv.ru писал, что замминистра науки и высшего образования Кучеренко умер на 47-м году жизни.
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