Риши Сунак анонсировал начало подготовки пилотов ВСУ: «Сколько потребуется»

Лондон поддержит усилия западных стран по обучению украинских пилотов работе с современными самолетами.

Лондон начнет обучать украинских пилотов летом 2023 года. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак по итогам саммита G7 в Хиросиме.

Сунак поддержал решение американского президента Джо Байдена поставить украинским нацистам истребители F-16. Он назвал такой пакет помощи «настоящим прорывом». Премьер-министр Британии отметил, что Лондон направит все усилия на поддержку Запада и возьмет под свое крыло украинских пилотов — обучит их правильному обращению с передовой авиационной техникой.

«Будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется», — передает слова Сунака телеканал CNN.

В заключение политик добавил, что западные страны едины в вопросе Украины и помощи президенту страны Владимиру Зеленскому.

Несколькими днями ранее, 19 мая, в администрации Байдена заявили, что Вашингтон начал подготовку поставок истребителей F-16 в зону СВО. Помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан раскрыл, что США и их партнеры обсуждают, кто и сколько самолетов должен будет передать киевскому режиму.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Польши Анджей Дуда заявил о передаче Украине почти всех своих истребителей МиГ-29.