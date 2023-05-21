Риши Сунак анонсировал начало подготовки пилотов ВСУ: «Сколько потребуется»
Великобритания начнет обучать украинских пилотов летом 2023 года
Фото: www.globallookpress.com / Msgt. Matthew Plew/U.S. Air
Лондон поддержит усилия западных стран по обучению украинских пилотов работе с современными самолетами.
Лондон начнет обучать украинских пилотов летом 2023 года. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Сунак поддержал решение американского президента Джо Байдена поставить украинским нацистам истребители F-16. Он назвал такой пакет помощи «настоящим прорывом». Премьер-министр Британии отметил, что Лондон направит все усилия на поддержку Запада и возьмет под свое крыло украинских пилотов — обучит их правильному обращению с передовой авиационной техникой.
«Будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется», — передает слова Сунака телеканал CNN.
В заключение политик добавил, что западные страны едины в вопросе Украины и помощи президенту страны Владимиру Зеленскому.
Несколькими днями ранее, 19 мая, в администрации Байдена заявили, что Вашингтон начал подготовку поставок истребителей F-16 в зону СВО. Помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан раскрыл, что США и их партнеры обсуждают, кто и сколько самолетов должен будет передать киевскому режиму.
Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Польши Анджей Дуда заявил о передаче Украине почти всех своих истребителей МиГ-29.
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