Больше ничего не должна: блогер Лерчек погасила долг перед налоговой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 318 0

Блогер Лерчек выплатила налоговой 311 миллионов рублей долга

Больше ничего не должна: блогер Лерчек погасила долг перед налоговой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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О содеянном блогер покаялась, как только мошенническую схему ее и мужа раскрыли. Но вскоре все счета арестовали. Как знаменитостям удалось отдать долг?

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, погасила весь долг перед налоговой, а именно 311 миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат звездной семьи Константин Третьяков в беседе с Super. Оказалось, что деньги они перечислили еще 3 мая.

«Так как все счета арестованы, деньги для этого они взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов рублей, которые были поводом для возбуждения уголовного дела. Соответственно, начиная с 3 мая никаких недоплаченных налогов у Чекалиных нет», — сказал представитель семьи.

Теперь семья Чекалиных ожидает ответа от следствия — к примеру, снятия ограничительных мер и прекращения уголовного дела.

К слову, о неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей стало известно в марте. Тогда в особняке блогера и ее супруга  прошли обыски. По версии следствия, они несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников. Известно, что Савеловский суд Москвы арестовал банковские счета Чекалиных. Тогда Лерчек раскаялась в совершенном.

Вскоре суд арестовал на имущество семьи блогера и запретил ей с мужем пользоваться интернетом и телефоном. Чекалиной грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем владеет уклоняющаяся от налогов блогер Елена Блиновская.

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