Губернатор Гладков заявил, что в Белгородскую область зашли диверсанты ВСУ

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Игорь Рязов
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Над ликвидацией украинских боевиков сейчас работают военнослужащие ВС РФ, пограничники, сотрудники Росгвардии и ФСБ.

Губернатор Гладков заявил, что в Белгородскую область зашли диверсанты ВСУ

Фото: Reuters / NADJA WOHLLEBEN

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Тема:
Спецоперация

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал губернатор.

Он также пообещал оперативно сообщать подробности происходящего.

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Спецоперация
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