Губернатор Гладков заявил, что в Белгородскую область зашли диверсанты ВСУ
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Над ликвидацией украинских боевиков сейчас работают военнослужащие ВС РФ, пограничники, сотрудники Росгвардии и ФСБ.
Фото: Reuters / NADJA WOHLLEBEN
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.
«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал губернатор.
Он также пообещал оперативно сообщать подробности происходящего.
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