Губернатор Гладков заявил, что в Белгородскую область зашли диверсанты ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ проникла на территорию Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал губернатор.

Он также пообещал оперативно сообщать подробности происходящего.