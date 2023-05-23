Автор стратегии войны в Ираке: ВСУ могут повторить судьбу вермахта в Арденнах

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Автор стратегии войны в Ираке Ульман: ВСУ повторят судьбу немецкой армии в Арденнах

Автор стратегии войны в Ираке: ВСУ могут повторить судьбу вермахта в Арденнах

Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Российские военные способны сделать контрнаступление Украины ее полным поражением.

Украинское наступление, которое постоянно обещает киевский режим, может закончиться также как провальная Арденнская операция немецких войск. Такое мнение выразил старший советник Атлантического совета, американский офицер в отставке Харлан Ульман в материале для издания The Hill.

«В декабре 1944 года отчаявшаяся немецкая армия начала контратаку против наступающих англо-американских вооруженных сил в Бельгии. Шокированные союзники были сначала отброшены назад, но затем погодные условия изменились, что позволило авиации союзников сорвать планы вермахта», — сообщается в статье.

Специалист не исключает, что военнослужащие России могут сделать контрнаступление Украины ее полным поражением. При этом союзники киевского режима ждут от ВСУ повтора операции «Буря в пустыне». Тогда американская коалиция уничтожила войска Саддама Хусейна за сотню часов, выгнав их из Кувейта в 1991 году.

По мнению Ульмана, американцы зря надеются на подобные действия со стороны ВСУ в зоне спецоперации. Сценарий операции «Буря в пустыне» мог бы повториться только в том случае, если бы украинские националисты вели бои с «некомпетентной иракской армией». Сейчас же обстоятельства совершенно другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский президент Джо Байден раскрыл детали возможного наступления ВСУ.

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