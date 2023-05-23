Глава разведки ФРГ заявил о наличии у России ресурсов для продолжения СВО на «длинной дистанции»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

Глава разведки ФРГ Каль: Россия способна вести СВО на длинной дистанции

Глава разведки ФРГ заявил о наличии у России ресурсов для продолжения СВО на «длинной дистанции»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Авторитет Москвы не подорвется из-за украинского конфликта.

Российская сторона обладает всеми ресурсами для длительного ведения спецоперации на Украине. Такое мнение выразил глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль на Федеральном собрании академии политики безопасности.

«Россия, как и прежде, остается в состоянии вести <…> [СВО] на длинной дистанции», — приводит его слова DPA.

В том числе Каль объяснил, что разведывательная служба не видит предпосылок, указывающих на очернение авторитета России из-за украинского конфликта. Помимо этого глава БНД ответил на вопрос, когда ему стало известно о спецоперации РФ на Украине.

«За 14 дней до начала <…> [конфликта] мы фиксировали явления, которые вряд ли можно было интерпретировать как-то иначе», — объяснил Каль.

Стоит отметить, что Германия выступила против заморозки конфликта на Украине. Берлин призывает Москву вывести свои войска из зоны СВО, а вероятные мирные переговоры между российской и украинской сторонами, по мнению немецкого канцлера Олафа Шольца, не должны закончиться замороженным конфликтом. 

При этом США и их европейские союзники продолжают «накачивать» Украину оружием. Как не раз отмечали в Москве, военная помощь Киеву со стороны недружественных России стран лишь усугубляет ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленский не хочет договариваться с Россией о мире по мнению американского журналиста-расследователя Сеймура Херша.

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