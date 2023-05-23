Чей град сильнее? Москва и Петербург соревнуются, у кого погода хуже
В Москве и Петербурге выпал град
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru
В некоторых районах также зафиксированы ливни, грозы и шквалистому ветру.
Майская непогода не перестает удивлять. В Москве и Петербурге с неба падал град!
В некоторых районах он стал дополнением к ливню, грозам и шквалистому ветру. Столичные синоптики отчитались, что за 12 часов в городе выпало 20% месячной нормы осадков.
Готовы к этому были не все. В Петербурге тоже без зонтика было не выйти. И лучше всего наблюдать за таким, конечно, из дома.
Синоптики уже поспешили успокоить жителей Петербурга — в ближайшие несколько дней в городе снова будет сухо и тепло.
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