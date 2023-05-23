Сложности в центре: москвичей предупредили о серьезных пробках

Москвичей и гостей столицы предупредили о пробках из-за дождя
Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
За рулем автомобилистам рекомендуют не пользоваться телефоном.
Вечером 23 мая пробки в центре Москвы могут достигнуть восьми баллов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
«Рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение», — говорится в сообщении.
По данным ЦОДД, вечером будет сложно проехать в центр города. В частности, пробки будут на главных магистралях столицы.
Так, множество машин будет на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В департаменте советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от других автомобилей, мотоциклов и прочих средств передвижения.
Во время поездок автомобилистам настоятельно рекомендуют не использовать телефон для развлечений или общения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что майская непогода не перестает удивлять — в Москве и Петербурге с неба падал град.
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