Сложности в центре: москвичей предупредили о серьезных пробках

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

Москвичей и гостей столицы предупредили о пробках из-за дождя

Сложности в центре: москвичей предупредили о серьезных пробках

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Тема:
Погода

За рулем автомобилистам рекомендуют не пользоваться телефоном.

Вечером 23 мая пробки в центре Москвы могут достигнуть восьми баллов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«Рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение», — говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, вечером будет сложно проехать в центр города. В частности, пробки будут на главных магистралях столицы.

Так, множество машин будет на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В департаменте советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от других автомобилей, мотоциклов и прочих средств передвижения.

Во время поездок автомобилистам настоятельно рекомендуют не использовать телефон для развлечений или общения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что майская непогода не перестает удивлять — в Москве и Петербурге с неба падал град.

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