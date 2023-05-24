В Москве прощаются с мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 720 0

Сразу после траурной церемонии состоятся похороны Троекуровском кладбище столицы.

В Москве прощаются с мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

В Москва началась церемония прощания с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко. Все проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Сразу после прощания, в 13:00, на Троекуровском кладбище состоятся похороны чиновника. Ему было всего 46 лет.

Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался мужчина, поступил сигнал о том, что ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах, медики сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. Два года назад Петр Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. С супругой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Пара вместе воспитывала единственного сына.

Пока до сих не известно, из-за чего так скоропостижно скончался Кучеренко, однако есть версии, что у него на борту самолет мог случится припадок эпилепсии или сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Петр Кучеренко умереть из-за эпилепсии на борту самолета.

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