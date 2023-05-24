В Москве прощаются с мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко

Сразу после траурной церемонии состоятся похороны Троекуровском кладбище столицы.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
В Москва началась церемония прощания с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко. Все проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.
Сразу после прощания, в 13:00, на Троекуровском кладбище состоятся похороны чиновника. Ему было всего 46 лет.
Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался мужчина, поступил сигнал о том, что ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах, медики сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. Два года назад Петр Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. С супругой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Пара вместе воспитывала единственного сына.
Пока до сих не известно, из-за чего так скоропостижно скончался Кучеренко, однако есть версии, что у него на борту самолет мог случится припадок эпилепсии или сердечный приступ.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Петр Кучеренко умереть из-за эпилепсии на борту самолета.
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