«Не был бездушным»: могла ли смерть отца подорвать здоровье Кучеренко

Чиновник всегда был очень внимателен и эмоционален, если дело касалось его близких.

Душевное состояние покойного замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко могла подорвать смерть его отца, произошедшая несколько лет назад. Об этом 5-tv.ru заявил психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский.

«Я знаю, что Петр был очень искренним доброжелательным, человеком, с умением сострадать. Он не был бездушным госчиновником, он был человеком с очень внимательным и эмоциональным отношением к людям. Петр старался всем помочь, никогда не задирал нос», — говорит эксперт.

Также он добавил, что Кучеренко всегда с трепетом относился к родным людям.

«Наверняка смерть родного отца заставила его испытать тяжелые душевные переживания, но подробностей этого я, к сожалению не знаю. Для него семья всегда была на первом месте. Его родственники были разбросаны по разным уголкам России, и, переехав в Москву, он продолжал быть со всеми на связи», — добавил Зберовский.

Церемония прощания с Кучеренко прошла в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Сразу после на Троекуровском кладбище состоятся похороны чиновника. Ему было всего 46 лет.

Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался мужчина, поступил сигнал о том, что ему стало плохо.

В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных Водах: медики сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. Два года назад Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России.

С супругой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Пара вместе воспитывала единственного сына.

В настоящее время доподлинно неизвестны причины скоропостижной смерти Кучеренко. По неподтвержденным версиям, у чиновника на борту самолета мог случиться припадок эпилепсии или сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диана Гурцкая вместе с сыном пришла попрощаться с умершим мужем.