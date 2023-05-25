Губернатор Флориды Рон Десантис официально выдвинулся на пост президента США

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Объявить о запуске своей предвыборной кампании политик решил необычным способом: в Twitter, беседуя с Илоном Маском.

Фото, видео: © РИА Новости / Эва Мари Ускатеги; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

В США набирает обороты предвыборная гонка. Губернатор Флориды Рон Десантис официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

Таким образом на кресло главы Белого дома претендуют уже десяток человек, в числе которых престарелый Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп, в копировании которого Десантиса не раз замечали. Даже предвыборный слоган выбрал практически как у Трампа.

Объявить о запуске своей предвыборной кампании Десантис решил необычным способом: в Twitter, беседуя с Илоном Маском. Однако серверы не выдержали: трансляция началась с опозданием. Социальную сеть кандидат выбрал, поскольку не доверяет традиционным американским медиа.

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