Обойти Трампа и вернуть гегемонию: как победа Десантиса на выборах изменит США и весь мир

Кандидат в президенты пообещал «вернуть Америку» в случае победы. Произойдет ли поворот к здравому смыслу?

Губернатор Флориды Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, так как давно идет к этому и имеет хороший рейтинг в партии. О мотивах и шансах претендента, а также о последствиях его возможной победы в выборах 2024 года в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Владимир Можегов.

Каковы шансы

Главными конкурентами в президентской гонке для Десантиса являются Джо Байден и Дональд Трамп. Если прессинг Трампа не прекратится, у Десантиса могут быть очень большие шансы получить голоса избирателей.

«Трампа могут начать таскать по судебным заседаниям и так далее, что может вообще очень сильно ослабить его предвыборную программу. И на этом фоне, в принципе, конечно, партия может проголосовать и за Десантиса», — заявил Можегов.

Запрет абортов и секспросвета: в чем суть программы Десантиса

Политологи относят Рона Десантиса к крайне консервативному крылу Республиканской партии. По словам политолога, в глазах многих людей Десантис — еще больший консерватор, чем его соперник Трамп. В своей программе губернатор Флориды предлагает запретить аборты и секспросвет, а это именно то, чем современные американцы возмущены больше всего.

Конфликт России и Украины Десантис не относит к национальным интересам США. Вместо того, чтобы вмешиваться в «территориальный спор» чужих стран, он призывает сосредоточиться на внутренних американских проблемах. При этом он раскритиковал и военную помощь Киеву и заявил, что сократит роль Америки на Украине, если станет президентом.

Десантис и Трамп: сходства, различия, конкуренция

У бывшего президента США, возможно, шансов и больше, но американцы все-таки остаются им недовольны. Дела Трампа расходятся с его словами, а обещания так и остаются лишь обещаниями. Более того, он не смог даже толком собрать команду, наладить командную работу. А Десантис выступает такой «запасной ступенью» для консерваторов, которые в случае неудачи Трампа готовы отдать предпочтение его сопернику. К тому же, Трампа считают слишком непредсказуемым политиком.

«Десантис более системный человек. С ним истеблишменту проще договариваться», — заявил Можегов.

Лидер, боец, победитель: как изменится мир в случае победы Десантиса

Губернатор Флориды редко высказывается о внешней политики страны, но в случае его победы на выборах политика может круто измениться. По словам политолога, изменения будут касаться конфликта на Украине, а также отношений с Китаем.

Для истинных американских патриотов Украина не важна, для них угроза — это Китай. Можегов убежден, что после прихода к власти Десантиса поддержка Украины значительно сократится.

«Они (республиканцы — Прим. ред.) будут стараться украинский конфликт заморозить или свести на нет. Все орудия будут поворачиваться на Китай», — отметил политолог.

Произойдет поворот к здравому смыслу — так эксперт описал последствия победы Десантиса на выборах. Все безумие, которое сейчас наблюдается между США и Россией, будет прекращено. Такого критического постоянного риска эскалации и глобальной войны будет гораздо меньше.

«Будет поворот к здравому смыслу, к которому призывает Владимир Путин. Мы это почувствуем сразу», — подчеркнул Можегов.

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