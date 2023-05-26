На Москву обрушились ливни: под воду ушли десятки улиц
В некоторых местах вода была даже в подъездах и лифтах.
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
И сначала кадры из Москвы, улицы которой сегодня ушли под воду одна за другой. Началось все на востоке города, где полил настоящий тропический ливень.
В некоторых местах лужи были такой глубины, что пешеходам приходилось разуваться, чтобы не испортить обувь. Не легче было и автомобилистам — машины могли заглохнуть в любой момент.
А так выглядит один из жилых комплексов в Новой Москве, вода даже в подъездах и лифтах. На парковке — бескрайнее море.
Циклон накрыл и юг страны. В Крыму выпало столько осадков, что людям приходилось буквально переплывать дорогу.
- 25 мая
- В Гидрометцентре назвали регионы, в которые придут майские заморозки
- 24 мая
- Это происходит внезапно: как метеозависимость на самом деле влияет на людей
- 24 мая
- Майская метель: Норильск накрыли очередные снегопады
- 23 мая
- Сложности в центре: москвичей предупредили о серьезных пробках
- 23 мая
- Собираем вещи: климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь
- 23 мая
- Чей град сильнее? Москва и Петербург соревнуются, у кого погода хуже
- 22 мая
- Тепло, но сыро: москвичей предупредили о «плаксивой» погоде в ближайшие дни
- 21 мая
- Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды
- 18 мая
- Как помочь питомцу перенести жару — графика
- 18 мая
- Такого не было 100 лет: как наводнения ударили по Италии
Читайте также
94%
0.01 85.88
-0.32
Нашли ошибку?