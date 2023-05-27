Министр обороны Сербии занял пост главы прогрессивной партии страны

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Полина Долгова
Полина Долгова 20 0

Решение было принято по итогам заседания партии Крагуеваце.

Министр обороны Сербии занял пост главы прогрессивной партии страны

Фото: STEPHANIE LECOCQ / ТАСС

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Министр обороны Сербии Милош Вучевич объявил о том, что он занял пост главы Сербской прогрессивной партии (СНС). Решение было принято по итогам закрытого заседания партии в Крагуеваце, передают «Известия».

Вучевич поблагодарил всех делегатов за выдвижение его кандидатуры и избрание на пост председателя СНС. В частности, он выразил признательность бывшему председателю СНС Александру Вучичу за 11 лет «блестящего руководства партией». Чиновник отметил, что экс-глава боролся не только за партию, но и за Сербию.

Вучевич возглавляет минобороны с октября 2022 года. До этого он на протяжении десяти лет был мэром Нови-Сада. До этой должности чиновник занимал пост вице-председателя Сербской прогрессивной партии.

Кандидатуру Вучевича ранее в этот день предложил президент Сербии Александр Вучич. 27 мая он подал в отставку с поста главы СНС.

Масштабный митинг в Белграде в поддержку Вучича и правительства состоялся на фоне подъема протестов в Сербии. Сторонники политика собрались на площади перед парламентом республики. Также митингующие заполнили центральные улицы столицы Сербии. Акция получила название «Сербия надежды».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия продолжит поддерживать Сербию в отстаивании суверенитета.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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