Министр обороны Сербии занял пост главы прогрессивной партии страны
Решение было принято по итогам заседания партии Крагуеваце.
Фото: STEPHANIE LECOCQ / ТАСС
Министр обороны Сербии Милош Вучевич объявил о том, что он занял пост главы Сербской прогрессивной партии (СНС). Решение было принято по итогам закрытого заседания партии в Крагуеваце, передают «Известия».
Вучевич поблагодарил всех делегатов за выдвижение его кандидатуры и избрание на пост председателя СНС. В частности, он выразил признательность бывшему председателю СНС Александру Вучичу за 11 лет «блестящего руководства партией». Чиновник отметил, что экс-глава боролся не только за партию, но и за Сербию.
Вучевич возглавляет минобороны с октября 2022 года. До этого он на протяжении десяти лет был мэром Нови-Сада. До этой должности чиновник занимал пост вице-председателя Сербской прогрессивной партии.
Кандидатуру Вучевича ранее в этот день предложил президент Сербии Александр Вучич. 27 мая он подал в отставку с поста главы СНС.
Масштабный митинг в Белграде в поддержку Вучича и правительства состоялся на фоне подъема протестов в Сербии. Сторонники политика собрались на площади перед парламентом республики. Также митингующие заполнили центральные улицы столицы Сербии. Акция получила название «Сербия надежды».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия продолжит поддерживать Сербию в отстаивании суверенитета.
- 26 мая
- Вучич проведет экстренное заседание Совбеза из-за ситуации в Косово
- 26 мая
- Около десяти сербов пострадали при столкновении с силовиками на севере Косово
- 26 мая
- На севере Косово начались столкновения между спецназом и местными жителями
- 26 мая
- Сербская армия приведена в состояние максимальной готовности
- 19 мар
- Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам
- 1 мар
- «Принесли бумагу и никого не спрашивали»: Вучич заявил о жестком давлении Запада
- 24 янв
- Вучич: военный конфликт между Москвой и Киевом может выйти за пределы Украины
- 8 янв
- Сотни сербов вышли на улицы Косово
- 2 янв
- МИД России обвинил Косово в эскалации конфликта под влиянием США и Евросоюза
- 29 дек
- На севере Косово начали разбирать баррикады по просьбе Вучича
Читайте также
43%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?