Пытаясь разорвать российскую экономику в клочья, западные страны сами слегка надорвались. На Америку давит долговой потолок, Евросоюз переживает из-за рекордной инфляцией. Для России сейчас тоже сложный период, но вместо напророченного падения экономики, российский ВВП готов показать рост под 1,5%. И это открывает огромные возможности для российского же бизнеса.

«Что касается будущего, оно, на самом деле, есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские ресурсы, человеческие ресурсы», — отмечал президент РФ Владимир Путин.

Общение президента с активом «деловой России» продлился беспрецедентно долго — четыре часа. Президент призвал российский бизнес активно заполнять ниши, освободившиеся после ухода западных партнеров. Кстати, еще одной нишей будет больше — Госдума и правительство намерены ввести запрет на транзит польских фур по российской территории. А это десятки тысяч машино-рейсов. Вероятно, Польша не будет оплачивать украинские самолеты, поскольку денег не останется. А как остальные? Посчитал в кошельках корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Больше года Запад смотрит на Россию исключительно через прицелы. Больше года запад смотрит на Россию исключительно через прицелы своих оружий. Но с каждой новой встречей министров обороны на авиабазе Ramstein они наносят все больший удар по самим себе. Глава Пентагона Ллойд Остин называет точную сумму ущерба. Уже 65 млрд долларов в качестве военной помощи Украине, что можно трактовать, как и значительные потери национальных бюджетов Европы и США. И вот ради чего.

«Он (президент РФ Владимир Путин — Прим. ред.) ставил на то, что наше единство даст трещину. Вместо этого мы остаемся едиными, как и раньше. И это может увидеть весь мир», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Но пока мир видит, как трещину дает экономика ЕС. На этой неделе в Германии официально зафиксировали не просто спад — рецессию. Уже два квартала подряд снижается ВВП.

«Это катастрофа, для нас. Депрессия, которую мы не знали более 100 лет. Сколько еще Украине нужно денег? Экономика итак уже достаточно буксует», — возмущается немецкий экономист Айк Хаммер.

Федеральные власти вместо того, чтобы называть вещи своими именами, заменили слово «кризис» на «трансформацию» экономики. И вот к чему она привела: останавливаются сталелитейные производства в Бремене и Гамбурге, в зоне турбулентности химическое производство, керамика и автопром. В индустриальном регионе Саксония под угрозой закрытия старейший металлургический комбинат. Завод с многовековой историей только за последние сто лет пережил две Мировые войны, всевозможные кризисы, но перед этим — не устоял.

Бывший работник предприятия Нойберт отдал этим цехам 25 лет своей жизни. И не припомнит ни одного столь тяжелого как сейчас года. В любой момент на заводе может раздаться последний гудок — в случае объявления банкротства.

И вообще ловом года в Европе хоть сейчас объявляй термин «деиндустриализация» — крупнейшие концерны мигрируют в Китай и США, чтобы элементарно выжить.

«В результате тысячи людей потеряют работу. В результате немецкой промышленности наносится непоправимый ущерб. правительство своими действиями приносит нам гораздо больше вреда этими санкциями, чем России», — уверен депутат комитета по энергетике и защите климата в бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Марк Бернхард.

Европейцев убеждают — проблемы испытывают только энергоемкие производства. Но, кажется, таковым можно назвать любой мелкий бизнес: от цветочного магазина до всевозможных кафе и пекарен.

Закрываются в ежедневном режиме и по всей стране. Да и сам хлеб становится предметом роскоши, учитывая цены на газ и издержки в сельском хозяйстве. Рекордная инфляция по-прежнему дает о себе знать в каждом супермаркете.

И еще один новый признак обнищания населения. Например, немцы перестали накапливать сбережения. Кому-то из-за кризиса буквально нечего есть. В Германии, Италии и Великобритании выстраиваются очереди в продовольственные фонды для малоимущих.

«Любой безработный в Германии не получит и половины того, что платят сейчас украинским беженцам. Я думаю, что федеральное правительство сейчас болеет психическим расстройством, иначе я не могу объяснить, почему они тратят такие огромные суммы на Киев», — уверен депутат Европарламента Гуннар Бек.

А еврочиновники в это время устраивают соревнование, кто больше даст денег Украине.

«Мы наблюдали за коллективными усилиями наших союзников, но я невероятно горжусь тем, что наша страна стоит в первом ряду», — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

На прошедшей встрече глав МИД ЕС Будапешту удалось блокировать очередной транш для Киева. Правда, перед этим венгерскому министру пришлось поговорить на повышенных тонах с германской коллегой Анналеной Бербок.

«Мы подвергаемся нападкам, потому что мы желаем мира на Украине, и не хотим способствовать увеличению риска эскалации конфликта. Эти нападки не прекратятся и в будущем. На нас будут оказывать давление, поскольку венгры, как и сербы, идут своим национальным путем, и нам это удается», — под проливным дождем провозгласил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ну а сама Украина теперь вносит вклад только в обрушение европейского рынка. Вот, например, болгарские фермеры были вынуждены блокировать фуры с желто-голубыми номерами, чтобы не дать заехать в ЕС дешевому продовольствию.

И при этом не стоит забывать, что по-прежнему работают не только европейские санкции против Москвы, но и российские контр-санкции в отношении сельхозпроизводителей из ЕС. И, вот, очередной ответный удар — польским дальнобойщикам вскоре могут запретить въезд на территорию России, чтобы заправляться там дешевым топливом. Ущерб для бизнеса Польши оценивают в 8,5 миллиарда евро.

«В таком случае польским перевозчикам придется договариваться либо со своими соседями, которые занимаются транзитом через Россию, либо менять полностью свои маршруты. Это достаточно будет дорогостояще», — уверен кандидат экономических наук Александр Тимофеев.

Но есть и те, кто в профите. Акции ведущих оборонных концернов — таких как Reihnmetall — главный производитель танков Leopard-2 показывают рост и рекомендуются экспертами для долгосрочных инвестиций.

В Швеции и вовсе целый город Эрншельдсвик в плюсе от конфликта на Украине. Благодаря заказам на производство БМП удалось даже увеличить рабочие места и победить безработицу. Такая теперь здесь экономика в мирной Европе — переведенная на военные рельсы.