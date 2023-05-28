Эрдоган vs. Кылычдароглу: в Турции начался второй тур президентских выборов

В Турции начался второй тур президентских выборов
Фото: Reuters / KEMAL ASLAN
Люде были готовы голосовать еще до открытия избирательных участков. Кто же победит в этом противостоянии?
В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в 81 провинции страны 28 мая. Работать они будут до 17:00.
В битве за власть сойдутся нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и единственный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Газета Hürriyet сообщила, что безопасностью избирательного процесса следит почти 600 тысяч человек, 73 вертолета, восемь самолетов и 61 безбилетных аппаратов. Много граждан пришли на участки еще до их открытия.
Члены избиркома приняли присягу, проверили и подсчитали бюллетени, а также провели инструктаж для местных и иностранных СМИ о правилах съемки.
В первом туре никто не смог набрать 50% голосов, поэтому выборы были автоматически продлены на второй раунд. Нынешний лидер Эрдоган набрал 49,51%, а единственный кандидат от оппозиции Кылычдароглу — 44,88%
Ранее 5-tv.ru сообщал, как кандидаты на пост главы Турции готовились к новому противостоянию за пост президента.
- 26 мая
- Турция готовится ко второму туру президентских выборов
- 17 мая
- Кылычдароглу назвал Эрдогана ориентирующимся на РФ «фальшивым лидером»
- 16 мая
- «Запад не будет терпеть» — почему Эрдогана пытаются сменить
- 15 мая
- ЦИК обнародовал итоги вскрытия избирательных урн в Турции
- 15 мая
- «Чтобы выиграть очевидно»: почему в Турции будет второй тур президентских выборов
- 15 мая
- «С большим интересом и вниманием»: как в Кремле оценивают выборы в Турции
- 15 мая
- Высокая явка: как прошли выборы президента Турции
- 15 мая
- Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции
- 15 мая
- Реджеп Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям
- 15 мая
- Эрдоган сохраняет лидерство в президентских выборах по подсчетам 95% голосов
Читайте также
47%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?