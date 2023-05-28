Эрдоган vs. Кылычдароглу: в Турции начался второй тур президентских выборов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

В Турции начался второй тур президентских выборов

Эрдоган vs. Кылычдароглу: в Турции начался второй тур президентских выборов

Фото: Reuters / KEMAL ASLAN

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Тема:
Выборы президента Турции 2023

Люде были готовы голосовать еще до открытия избирательных участков. Кто же победит в этом противостоянии?

В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в 81 провинции страны 28 мая. Работать они будут до 17:00.

В битве за власть сойдутся нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и единственный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Газета Hürriyet сообщила, что безопасностью избирательного процесса следит почти 600 тысяч человек, 73 вертолета, восемь самолетов и 61 безбилетных аппаратов. Много граждан пришли на участки еще до их открытия.

Члены избиркома приняли присягу, проверили и подсчитали бюллетени, а также провели инструктаж для местных и иностранных СМИ о правилах съемки.

В первом туре никто не смог набрать 50% голосов, поэтому выборы были автоматически продлены на второй раунд. Нынешний лидер Эрдоган набрал 49,51%, а единственный кандидат от оппозиции Кылычдароглу — 44,88%

Ранее 5-tv.ru сообщал, как кандидаты на пост главы Турции готовились к новому противостоянию за пост президента.

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