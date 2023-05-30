«Видим последствия»: премьер Грузии назвал главную причину начала СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 85 0

Премьер Грузии Гарибашвили назвал расширение НАТО на восток причиной начала СВО

«Видим последствия»: премьер Грузии назвал главную причину начала СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Грузинский премьер не стремится цитировать российское правительство, однако здраво оценивает предпосылки конфликта.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал расширение НАТО на восток главной причиной начала спецоперации России на территории Украины. Своим мнением он поделился в рамках выступления на форуме по безопасности в Братиславе, передает телевидение.

«НАТО и его расширение стали одной из главных причин конфликта на Украине», — заявил он и добавил, что все прекрасно понимают это.

Помимо прочего грузинский премьер отметил, что планы на присоединение Украины к альянсу действительно спровоцировали конфликт. Он сообщил, что не хочет цитировать российское правительство или спекулировать на данную тему, однако и сам придерживается такой точки зрения.

«Сейчас мы видим последствия», — заключил он.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что Тбилиси опасается конфликтов с Москвой. По его словам в случае вооруженного противостояния грузинская сторона может быть оставлена всем миром в одиночестве, подобно Украине. Он подчеркнул, что помощь Запада киевскому режиму достаточно бесполезна, потому что США и их союзники лишь обеспечивают Незалежную оружием, но свою кровь на поле боя проливает украинский народ.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тбилиси оценили возможность введения санкций против РФ.

Тема:
Спецоперация
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