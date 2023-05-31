Песков: Европе придется ответить перед своим народом за накачку Украины оружием

Рано или поздно Европе, по уши влезшей в украинский конфликт, придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем она накачивает оружием Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одному из федеральный каналов.

«Потому что избежать негативных последствий у них не получится», — отметил представитель Кремля.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Дмитрия Песков, накачка оружием киевского режима со стороны западных стран, включая США, не прекратится.