Пушилин назвал стратегически важным освобождение Марьинки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

На данный момент ситуация в населенном пункте одна из самых напряженных, добавил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин назвал стратегически важным освобождение Марьинки

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Освобождение города Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) стратегически важно для российской армии. Об этом врио главы региона Денис Пушилин заявил в беседе с РИА Новости. Он указал, что сейчас обстановка в этом населенном пункте напряженная, данное направление считается одной из самых горячих точек.

«Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем. Очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов», — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что за бои на марьинском направлении ответственны подразделения спецназа «Ахмат». Они уже получили приказ освободить ряд населенных пунктов.

Спецоперация РФ продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские бойцы уничтожают позиции ВСУ под Угледаром.

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