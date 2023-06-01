«Не видел такого за 73 года»: масштабные ливни обрушились на юг России

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Стихия привела к подтоплениям в нескольких районах Ставрополья, Дагестана и Кабардино-Балкарии

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Погода

Под гидроударом стихии оказался почти весь Кавказ, в Дагестане ливни привели к мощным селям.

Ливни и шквалистый ветер обрушились на южные регионы России — затопило несколько районов Ставрополья, Дагестана и Кабардино-Балкарии. К счастью, по сообщениям МЧС, пострадавших пока нет.

Прогнозы синоптиков неутешительны — дожди будут идти еще несколько дней. Корреспондент Мурад Магомедов — о последствиях гидроудара.

Пешеходов стихия застала врасплох — жительница одного из районов Нальчика просто не успела найти укрытие. Впрочем, дожди накрыли и тех, кто в этот момент был под крышей. Ливни всего за несколько минут превратили столицу Кабардино-Балкарской республики в город на воде.

«Это самое сильное, что было. Я здесь родился и прожил 73 года. Такого я не видел», — сказал местный житель Николай Вишняков.

В Нальчике река вышла из берегов и едва не снесла гостиничный комплекс. Это последствия удара стихии: огромные наносы ила и земли, повсюду бревна, мусор, садовая мебель вся перевернута.

Владельцы снимали видео, как прибывала вода — ей потребовалось всего несколько минут, чтобы уничтожить весь двор. Повезло, что никто не пострадал — террасу подмыло так, что здесь образовался огромный провал.

О силе стихии говорят эти железо-бетонные балясины, которые оторвало оттуда. Вода переломала их, словно спичечные палочки.

Под гидроударом стихии оказался почти весь Кавказ, в Дагестане ливни привели к мощным селям. Вода, земля, камни — все это одним потоком буквально рухнуло прямо на горные дороги.

Машины не могли проехать, однако особо отчаянные на внедорожниках рисковали. На некоторых участках из-за сильных камнепадов движение и вовсе закрыли.

Тем, кто застрял посреди огромных разливов, на помощь приходят полицейские на спецтехнике, тросами они вытаскивают автомобили. Не бросают в беде и животных — вот так бурная река едва не унесла теленка.

Дагестанец спас малыша, который не мог выбраться из воды. Правда, сначала за детенышем пришлось гнаться на лодке.

А это уже Ставрополь — после дождей там начался настоящий потоп, машины глохли прямо на дорогах. Вода прибывала так быстро, что некоторые еле успевали спастись, чтобы не оказаться под водой с головой.

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