Песков: обстрелы в Шебекино не повлияют на ход СВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 23 0

ВСУ продолжают обстреливать регион. Как это повлияет на обстановку?

Песков: обстрелы в Шебекино не повлияют на ход СВО

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

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Тема:
Спецоперация

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО) обстрелы Белгородской области не оказывают. Об этом он заявил на брифинге журналистов.

«Никакого влияния оказать не может, по нюансам не могу сказать», — заявил Песков.

Минувшей ночью украинские националисты снова обстреливали из «Града» город Шебекино Белгородской области. В результате несколько человек получили ранения, некоторые здания в центральной части и на окраине города разрушены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки теракта боевиков ВСУ в Шебекино.

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