Песков: Путин провел беседу с главой спецназа «Ахмат» Алаудиновым
Представитель Кремля отметил, что президент часто общается с военнослужащими.
Фото: Река Александр / ТАСС
Президент России Владимир Путин провел беседу с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости.
Он отметил, что Путин часто общается с руководителями подразделений, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Прежде Апты Алаудинов заявил об освобождении Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) примерно на 70% силами 105-й и 5-й дивизий.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в личном разговоре с командиром 163-го танкового полка 150-й дивизии Александром Ниловым Владимир Путин поставил задачу по освобождению Марьинки в ДНР.
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