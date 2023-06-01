Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об освобождении Марьинки примерно на 70%
Город находится в Донецкой народной республике (ДНР).
Фото: © РИА Новости / Михаил Андроник
Командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил об освобождении Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) примерно на 70% силами 105-й и 5-й дивизий.
«Оставшаяся часть будет зачищаться нами совместно с подразделениями 150-й дивизии, которые нам выданы в качестве подразделения, которые будут нас обеспечивать огнем, тяжелым вооружением и всем, что необходимо», — уточнил он.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области.
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