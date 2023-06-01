Командир танкового полка раскрыл подробности личного разговора с Путиным о Марьинке
Командир танкового полка рассказал о личном поручении Путина об освобождении Марьинки
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Командир танкового полка рассказал о личном поручении Путина освободить Марьинку
В личном разговоре Владимир Путин поставил задачу по освобождению Марьинки в ДНР. Об этом рассказал командир 163-го танкового полка 150-й дивизии Александр Нилов.
«Верховный главнокомандующий во вчерашнем разговоре поставил задачу приложить все усилия для освобождения Марьинки. Мы сейчас оборонительная группировка. Мы сами не наступаем. Наступает подразделение группировки „Ахмат“, но мы всячески обеспечиваем их действия», — отметил Нилов.
Он подчеркнул, что что разговор получился очень конструктивным, и добавил, что российский лидер полностью владеет всей информацией об остановке на передовой.
Командир танкового полка также рассказал о том, чем осложняются боевые действия в Марьинке, а также описал, как складывается обстановка на этом направлении в настоящее время.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая часть Марьинки освобождена от украинских националистов.
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