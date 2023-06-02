Хватило одного снаряда: ВС РФ перерезали путь снабжения ВСУ в зоне СВО

Изначально цель вычислили с помощью беспилотника «Орлан-30».

Десантники-артиллеристы уничтожили мост во вражеском тылу, с помощью которого ВСУ доставляли на передовую боеприпасы и подкрепление. Кадры боевой работы гаубиц «Мста-Б» показало Минобороны.

Сначала цель вычислили с помощью беспилотника «Орлан-30». Получив координаты, боевой расчет нанес удар по переправе.

Для этого хватило одного управляемого снаряда «Краснополь». В итоге путь снабжения украинской армии был перерезан.