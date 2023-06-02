ВС РФ уничтожили склад боеприпасов бригады теробороны в Харьковской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 44 0

Всего за прошедшие сутки было уничтожено до 70 украинских боевиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В районе населенного пункта Ксиловка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Берестовое и Масютовка Харьковской области», — говорит Конашенков.

Также он добавил, что в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Всего за прошедшие сутки было уничтожено до 70 украинских боевиков, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-30 и «МСТА-Б».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мэр Харькова сообщил о повреждении промышленного объекта в городе.

Тема:
Спецоперация
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