«Это очень легко»: как Запад может в короткие сроки завершить конфликт на Украине

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Игорь Рязов
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Глава дипломатии ЕС Боррель: Украина проиграет без поддержки Запада за несколько недель

«Это очень легко»: как Запад может в короткие сроки завершить конфликт на Украине

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация

Глава европейской дипломатии заявил, что важно не прекратить боевые действия, а то, как они прекратятся.

Запад может завершить конфликт на Украине за несколько недель, если просто перестанет поставлять Киеву оружие и боеприпасы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

«Я знаю, как завершить конфликт на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и все закончится через несколько недель», — сказал дипломат.

Боррель сразу же оговорился, что Запад не может пойти на это. Потому что тогда Украина войдет в орбиту влияния России. По его словам, вопрос не в завершении конфликта, а в том, как он завершится.

«Мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, который станет миром капитуляции», — подытожил глава внешнеполитической службы ЕС.

Спецоперация России по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после того, как Киев возобновил массированные обстрелы ДНР и ЛНР. Республики попросили Москву о военной поддержке, и получили ее.

Сразу после начала конфликта власти Украины согласились на переговоры об урегулировании и были готовы принять условия России. Однако затем в Киеве внезапно передумали после консультаций с Западом.

В Москве неоднократно говорили о готовности возобновить диалог, но президент Украины Владимир Зеленский ввел на него законодательный запрет. Западные страны продолжают поставлять стране оружие, хотя в России неоднократно говорили, что это лишь затягивает кровопролитие.

Ранее в Кремле заявили, как писал 5-tv.ru, что Европе придется ответить перед своим народом за накачку Украины оружием.

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