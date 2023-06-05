Решают несколько задач: танкисты ВС РФ громят ВСУ под Угледаром
Корреспондент «Известий» Левин показал работу танков под Угледаром
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
В перерывах между выездами — тщательная маскировка.
Одна из главных целей российских военных на южнодонецком направлении — город Угледар, который противник превратил в неприступную крепость. Укрепрайоны боевиков громят танкисты при поддержке артиллерии. За виртуозной работой подразделений наблюдал корреспондент «Известий» Даниил Левин.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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