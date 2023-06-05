Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ послали на убой на южнодонецкое направление

Более 250 украинских боевиков погибли при попытке штурма российских позиций в ДНР. Также они потеряли 16 танков и три БМП. В чем был смысл?

Киевский режим послал боевиков ВСУ в масштабное наступление на южнодонецком направлении с целью найти уязвимые места в российской обороне и создать плацдарм для дальнейших атак. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это не бои местного значения. Это контрнаступление, которое анонсировано. Точнее, активная разведка боем, которая проводится оперативно-тактическими группами с целью нащупать слабое место в нашей обороне, вклиниться в него, а затем развивать наступление», — объяснил Юрий Кнутов.

По его словам, подобные действия сейчас можно увидеть практически на всех участках фронта. В ближайшие дни подобных атак будет становиться только больше, а сами они будут становиться сильнее.

«Цель — нащупать наиболее уязвимые и слабозащищенные места в нашей обороне, попытаться прорвать линию укреплений, вклиниться в наши позиции. Затем подтянуть резервы, расширить этот плацдарм, а уже в последующем начинать активное наступление. В первую очередь на Запорожском направлении этот сценарий будет реализован на 100%», — предположил военный эксперт.

В заключение он подчеркнул, что ВС РФ приложат все усилия, чтобы не позволить планам ВСУ осуществиться. До сих пор российским войскам удавалось отбивать атаки.

Попытка крупномасштабного наступления Украины

В ночь на 5 июня в Минобороны РФ сообщили, что минувшим днем националисты попытались провести крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Шесть бригад и два танковых батальона хотели прорвать российскую линию обороны на пяти участках фронта.

Атака была отражена. Потери ВСУ составили: более 250 боевиков убитыми, 16 танков, три боевые машины пехоты (БМП) и 21 боевая бронемашина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наступление ВСУ на южнодонецком направлении обернулось катастрофой по одной причине.