Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ послали на убой на южнодонецкое направление
Военный эксперт Кнутов: ВСУ хотели создать плацдарм для наступления на южнодонецком направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuliia Ovsiannikova; ruptly.tv; Юрий Кнутов / Личный архив; 5-tv.ru
Более 250 украинских боевиков погибли при попытке штурма российских позиций в ДНР. Также они потеряли 16 танков и три БМП. В чем был смысл?
Киевский режим послал боевиков ВСУ в масштабное наступление на южнодонецком направлении с целью найти уязвимые места в российской обороне и создать плацдарм для дальнейших атак. Об этом 5-tv.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Это не бои местного значения. Это контрнаступление, которое анонсировано. Точнее, активная разведка боем, которая проводится оперативно-тактическими группами с целью нащупать слабое место в нашей обороне, вклиниться в него, а затем развивать наступление», — объяснил Юрий Кнутов.
По его словам, подобные действия сейчас можно увидеть практически на всех участках фронта. В ближайшие дни подобных атак будет становиться только больше, а сами они будут становиться сильнее.
«Цель — нащупать наиболее уязвимые и слабозащищенные места в нашей обороне, попытаться прорвать линию укреплений, вклиниться в наши позиции. Затем подтянуть резервы, расширить этот плацдарм, а уже в последующем начинать активное наступление. В первую очередь на Запорожском направлении этот сценарий будет реализован на 100%», — предположил военный эксперт.
В заключение он подчеркнул, что ВС РФ приложат все усилия, чтобы не позволить планам ВСУ осуществиться. До сих пор российским войскам удавалось отбивать атаки.
Попытка крупномасштабного наступления Украины
В ночь на 5 июня в Минобороны РФ сообщили, что минувшим днем националисты попытались провести крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Шесть бригад и два танковых батальона хотели прорвать российскую линию обороны на пяти участках фронта.
Атака была отражена. Потери ВСУ составили: более 250 боевиков убитыми, 16 танков, три боевые машины пехоты (БМП) и 21 боевая бронемашина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что наступление ВСУ на южнодонецком направлении обернулось катастрофой по одной причине.
- 5 июн
- «Серьезные уступки»: в США призвали склонить Украину к диалогу с Россией
- 5 июн
- Минобороны: попытки ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении не увенчались успехом
- 5 июн
- «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали спецтехнику войскам ВДВ в зоне СВО
- 5 июн
- Пушилин: ВСУ предприняли попытки наступления на авдеевском направлении
- 5 июн
- Российские военные сорвали попытку двух ДРГ проникнуть в Белгородскую область
- 5 июн
- Минобороны: ВСУ предприняли попытку наступления на южно-донецком направлении
- 5 июн
- Попытка ВСУ начать наступление обернулась катастрофой: военный эксперт объяснил почему
- 5 июн
- «Связь налажена»: Песков о переговорах Путина с командирами из зоны СВО
- 5 июн
- Решают несколько задач: танкисты ВС РФ громят ВСУ под Угледаром
- 5 июн
- Немецкий политолог назвал главную причину неизбежного поражения ВСУ
Читайте также
59%
0.45 87.03
-0.07
Нашли ошибку?