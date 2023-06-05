Попытка ВСУ начать наступление обернулась катастрофой: военный эксперт объяснил почему

Украинские боевики лишились 16 танков при попытке прорвать российскую оборону на южнодонецком направлении. Что они будут делать после крупного провала?

Попытка ВСУ начать крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении, о котором ранее сообщили в Минобороны РФ, окончилось разгромом украинских боевиков. А все их контрнаступление ждет катастрофа. Таким прогнозам по итогам боев в беседе с 5-tv.ru поделился военный эксперт Виктор Литовкин.

Контрнаступление Украины началось?

В ночь на 5 июня в Минобороны РФ сообщили, что минувшим днем националисты попытались провести крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Шесть бригад и два танковых батальона хотели прорвать российскую линию обороны на пяти участках фронта.

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Атака была отражена. ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты (БМП) и 21 боевую бронемашину.

На вопрос о том, означают ли масштабные боевые действия начало контрнаступления Украины, Виктор Литовкин ответил, что оно уже давно идет.

«Я думаю, масштабное наступление идет уже давно. Все эти диверсионные удары по Белгородской области и так далее — это все части этого масштабного наступления. Оно состоит из разных планов и версий. То, что на южно-донецком направлении произошло масштабное наступление, — это тоже часть наступательной стратегии Киева и Вашингтона», — объяснил военный эксперт.

Почему контрнаступление ВСУ закончится катастрофой

По словам Виктора Литовкина, в Киеве надеялись на слабую укрепленность позиций ВС РФ на южнодонецком направлении. Командование ВСУ не ожидало ожесточенного отпора. Теперь националистам придется атаковать на другом направлении. Однако в итоге контрнаступление все равно закончится для них катастрофой. И у этого есть простая причина.

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«Они понимают, оно закончится катастрофически. Потому что фактически у них нет возможности прорвать нашу оборону — серьезно прорвать. Потому что у них нет авиации, нет прикрытия с воздуха своих бронированных частей. Нет войсковой ПВО солидной. Поэтому мы наносим удары самолетами, ракетами, артиллерией. И все это украинское контрнаступление, так называемое, превращается просто в катастрофу», — подчеркнул Виктор Литовкин.

В заключение собеседник 5-tv.ru выразил уверенность, что Киев не прекратит отправлять боевиков в атаки. Хотя там прекрасно понимают бессмысленность этих жертв.

«Им деваться некуда. Они столько раз объявляли об этом своем так называемом контрнаступлении, их столько гонят в шею и пониже спины американцы и натовцы, что они вынуждены переходить в это наступление <…> И так будет дальше продолжаться, я думаю. Потому что объективные условия не позволяют им добиться намеченного результата», — подытожил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что главную причину неизбежного поражения ВСУ назвал немецкий политолог Вольф Меркель.