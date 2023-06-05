Попытка ВСУ начать наступление обернулась катастрофой: военный эксперт объяснил почему

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Игорь Рязов
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Военный эксперт Литовкин: контрнаступление ВСУ обернется катастрофой из-за отсутствия авиации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov; Ruptly / Russian Ministry of Defence; ВКонтакте / Виктор Литовкин; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики лишились 16 танков при попытке прорвать российскую оборону на южнодонецком направлении. Что они будут делать после крупного провала?

Попытка ВСУ начать крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении, о котором ранее сообщили в Минобороны РФ, окончилось разгромом украинских боевиков. А все их контрнаступление ждет катастрофа. Таким прогнозам по итогам боев в беседе с 5-tv.ru поделился военный эксперт Виктор Литовкин.

Контрнаступление Украины началось?

В ночь на 5 июня в Минобороны РФ сообщили, что минувшим днем националисты попытались провести крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Шесть бригад и два танковых батальона хотели прорвать российскую линию обороны на пяти участках фронта.

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Атака была отражена. ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты (БМП) и 21 боевую бронемашину.

На вопрос о том, означают ли масштабные боевые действия начало контрнаступления Украины, Виктор Литовкин ответил, что оно уже давно идет.

«Я думаю, масштабное наступление идет уже давно. Все эти диверсионные удары по Белгородской области и так далее — это все части этого масштабного наступления. Оно состоит из разных планов и версий. То, что на южно-донецком направлении произошло масштабное наступление, — это тоже часть наступательной стратегии Киева и Вашингтона», — объяснил военный эксперт.

Почему контрнаступление ВСУ закончится катастрофой

По словам Виктора Литовкина, в Киеве надеялись на слабую укрепленность позиций ВС РФ на южнодонецком направлении. Командование ВСУ не ожидало ожесточенного отпора. Теперь националистам придется атаковать на другом направлении. Однако в итоге контрнаступление все равно закончится для них катастрофой. И у этого есть простая причина.

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«Они понимают, оно закончится катастрофически. Потому что фактически у них нет возможности прорвать нашу оборону — серьезно прорвать. Потому что у них нет авиации, нет прикрытия с воздуха своих бронированных частей. Нет войсковой ПВО солидной. Поэтому мы наносим удары самолетами, ракетами, артиллерией. И все это украинское контрнаступление, так называемое, превращается просто в катастрофу», — подчеркнул Виктор Литовкин.

В заключение собеседник 5-tv.ru выразил уверенность, что Киев не прекратит отправлять боевиков в атаки. Хотя там прекрасно понимают бессмысленность этих жертв.

«Им деваться некуда. Они столько раз объявляли об этом своем так называемом контрнаступлении, их столько гонят в шею и пониже спины американцы и натовцы, что они вынуждены переходить в это наступление <…> И так будет дальше продолжаться, я думаю. Потому что объективные условия не позволяют им добиться намеченного результата», — подытожил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что главную причину неизбежного поражения ВСУ назвал немецкий политолог Вольф Меркель.

Тема:
Спецоперация
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