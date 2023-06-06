Разрушения Каховской ГЭС привели к уничтожению сельхозполей вдоль побережья Днепра

Сельхозполя вдоль побережья Днепра смыты водой из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Также, по его словам, вода разрушила инфраструктуру мирных жителей.

«Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», — при этом добавил Сальдо.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Уточнялось, что разрушены 11 из 28 пролетов. В результате подрыва дамбы могут быть подтоплены 80 населенных пунктов. При этом, по информации властей, серьезных причин для паники нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эвакуация мирных жителей началась в прибрежных зонах Новой Каховки, которые оказались подтоплены после подрыва Каховской ГЭС.