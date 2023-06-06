Жителей эвакуируют из прибрежных подтопленных зон после подрыва Каховской ГЭС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 41 0

Вода продолжает прибывать. Что еще известно к настоящему времени?

Жителей эвакуируют из прибрежных подтопленных зон после подрыва Каховской ГЭС

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Эвакуация мирных жителей началась в прибрежных зонах Новой Каховки, которые оказались подтоплены после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщают местные власти.

Вода продолжает прибывать и поднялась уже на десять метров. Ожидается, что уровень может увеличиться до 12 метров.

«Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и уже сейчас эвакуируются <…> для того, чтобы избежать жертв», — уточнил в эфире федерального канала глава городской администрации Владимир Леонтьев.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Уточнялось, что разрушены 11 из 28 пролетов. В результате подрыва дамбы могут быть подтоплены 80 населенных пунктов. При этом, по информации властей, серьезных причин для паники нет. Временная эвакуация может затронуть лишь небольшое число мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все водохранилища в Крыму сейчас заполнены на 80%, никаких проблем с этим нет на фоне подрыва Каховской ГЭС.

Тема:
Спецоперация
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